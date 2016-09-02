رولا سعد خلال تصوير "بجن عليك": لا يزعجني هذا اللقب

خلال تصويرها كليب أغنيتها الجديدة "بجن عليك"، أكّدت الفنانة رولا سعد لـ"سيدتي نت" أنّ اختيارها "وقع على فادي حداد لأنه سبق ووقفت أمام عدسته، وبات يعرف ما الذي أريده"، وشدّدت على إعجابها بالكادر الذي يتّخذه لها وهو الخيار الأصحّ بالنسبة إلى تصوير أغنيتها الحالية.

وعن تأخّرها في تقديم أيّ عمل جديد في الفترة السابقة، أكدت رولا أنّ "من الجيد أن يتأنى الفنان في اختياراته، خصوصاً أنّ هذا أول عمل لي من دون مدير أعمال. لذلك من المفترض أن أتروّى أكثر في اختياراتي".

ورداً على سؤال إن كان يُزعجها لقب "فاشينيستا"، قالت: "لا يزعجني هذا الأمر، فأنا من الناس الذين يحبّون الموضة ولديّ هوس بها، وهناك كثر يحبّون ما ارتديه، وأحيانا أخرى أشعر بنقد من البعض. ولكن في النهاية ألبس ما يليق بي وبأسلوبي الخاص".

شاهدوا المقابلة ولقطات من فيديو كليب "بجن عليك".

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