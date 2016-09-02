أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رولا سعد خلال تصوير "بجن عليك": لا يزعجني هذا اللقب

Google+ Print

الجمعة 02-09-2016 15:37

خلال تصويرها كليب أغنيتها الجديدة "بجن عليك"، أكّدت الفنانة رولا سعد لـ"سيدتي نت" أنّ اختيارها "وقع على فادي حداد لأنه سبق ووقفت أمام عدسته، وبات يعرف ما الذي أريده"، وشدّدت على إعجابها بالكادر الذي يتّخذه لها وهو الخيار الأصحّ بالنسبة إلى تصوير أغنيتها الحالية.

وعن تأخّرها في تقديم أيّ عمل جديد في الفترة السابقة، أكدت رولا أنّ "من الجيد أن يتأنى الفنان في اختياراته، خصوصاً أنّ هذا أول عمل لي من دون مدير أعمال. لذلك من المفترض أن أتروّى أكثر في اختياراتي".

ورداً على سؤال إن كان يُزعجها لقب "فاشينيستا"، قالت: "لا يزعجني هذا الأمر، فأنا من الناس الذين يحبّون الموضة ولديّ هوس بها، وهناك كثر يحبّون ما ارتديه، وأحيانا أخرى أشعر بنقد من البعض. ولكن في النهاية ألبس ما يليق بي وبأسلوبي الخاص".
شاهدوا المقابلة ولقطات من كليب "بجن عليك".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح»

فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح»

فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا»

فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا»

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة