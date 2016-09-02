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سيد معوض – (4) وقعت للزمالك مضطرا.. وانتقالي للأهلي توقف في أخر لحظة

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سيد معوض – (4) وقعت للزمالك مضطرا.. وانتقالي للأهلي توقف في أخر لحظة سيد معوض – (4) وقعت للزمالك مضطرا.. وانتقالي للأهلي توقف في أخر لحظة

اعتدت كل موسم انتقالات ارتباط اسمي بالأهلي والزمالك. كنت أتمنى ارتداء قميص الشياطين الحمر لكني واجهت العديد من العقبات حتى حققت حلمي في النهاية.

أنا سيد معوض وهذه الحلقة الرابعة من سلسلة FilGoal.com عن أبرز محطاتي مع كرة القدم.

اليوم الحكاية تنتهي بأزمة كادت تحرمني من كأس أمم إفريقيا وتبدأ حين كنت لاعبا في الإسماعيلي.

في 2006 كنت قد قررت الرحيل عن الإسماعيلي وطلبت من وكيلي الاتصال بالأهلي: هل ترغبون في ضم سيد معوض؟

أجاب الأهلي وقتها بأنه تعاقد مع طارق السعيد في صفقة انتقال حر ولديه جيلبرتو ومحمد عبد الوهاب رحمة الله عليه.

لهذا حين اتصل بي الزمالك لم أجد حلا سوى الموافقة على العرض.

وقتها طلب مني ممدوح عباس رئيس الزمالك التوقيع على عقود تضمن لهم رغبتي في ارتداء القميص الأبيض. ووقعت.

لكن حين علم يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي آنذاك استشاط غضبا وطلب مني حل الالتزام المبرم بيني والزمالك.

اتصلت بالزمالك وقلت لمسؤوليه لقد كنت محترما معكم وأتمنى أن تعاملوني بالاحترام نفسه وتعيدوا لي العقود التي وقعتها.

وحقيقة تصرف الزمالك معي باحترام وأعاد أحمد توفيق عضو مجلس إدارة النادي الأبيض لي العقود وانتهى الأمر بي مستمرا مع الإسماعيلي.

وفي شهر ديسمبر جاء الأهلي.

سار الأهلي بشكل محترف تماما. تحدث مع يحيى الكومي واتفق الطرفان على بنود الصفقة. وقعت على العقود ووقع يحيى الكومي ووقع الأهلي بل وحصل الإسماعيلي على شيكات الصفقة بالكامل.

هنا حدث مالم أحسب حسابه.. اشتعلت الإسماعيلية.

وتحت ضغط الجماهير رفضت منطقة الإسماعيلية توقيع الاستغناء بل ورحل في تلك الفترة يحيى الكومي عن الدراويش.

وفي الحقيقة المشكلة لم تكن في فشل انتقالي للأهلي بل أكبر من ذلك بكثير.

أنا الآن لاعب لا يستطيع الانتقال للزمالك بسبب حادثة العقود ولا أستطيع اللعب للأهلي بسبب أزمة منطقة الإسماعيلية ولا أستطيع العودة للدراويش بعدما وقعت للزمالك ثم للأهلي.

كنت في وضع كارثي والمشكلة الأكبر أن كأس أمم إفريقيا 2008 على بعد أسابيع قليلة.

هل أطلب من كابتن حسن شحاتة عدم خوض البطولة حتى أعثر على حل لمشكلتي؟ لا أعلم.

في الحلقة المقبلة سأخبركم عما فعلته وعن كواليس رحلة غير متوقعة لمنتخب في كأس الأمم وذكريات لا أستطيع نسيانها عن مباراة كوت ديفوار في نصف النهائي، مع يايا توريه وكولو توريه.

وإلى الحلقة المقبلة..

طالع أيضا

الحلقة الأولى - من الأهلي إلى الإسماعيلي

الحلقة الثانية - "أنا مالي ومال الباك ليفت؟".. وخدعة بركات ضد الزمالك

الحلقة الثالثة - حاولت ضرب بلال فحققنا الـ4-4.. وكدت أفسد سيد عبد النعيم

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