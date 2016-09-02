طاهر يكشف حقيقة مفاوضات ثنائي الزمالك.. ومصير حمودي مع الأهلي

كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حقيقة المفاوضات مع ثنائي الزمالك باسم مرسي وأحمد الشناوي.

العديد من التقارير الصحفية خرجت لتشير لدخول الأهلي في مفاوضات مع مهاجم الزمالك باسم مرسي وكذلك أحمد الشناوي حارس المرمى، فما حقيقة ذلك؟

يُجيب محمود طاهر قائلا: "لم ندخل في أي مفاوضات مع باسم والشناوي".

وأضاف في تصريحات للصحفيين يوم الجمعة "الأهلي لا يدخل في مفاوضات مع لاعبين من خلف أنديتهم. لا يفعل ذلك أبدا".

وتطرق طاهر للحديث عن مصير أحمد حمودي والذي أصبح حرا للانتقال لأي فريق.

وقال طاهر: "مصير التعاقد مع حمودي في يد الجهاز الفني للأهلي بقيادة البدري".

وواصل "إذا رغب البدري في ضم حمودي لن نتأخر في ذلك".

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