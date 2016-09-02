رئيس الوزراء التركى: أنقرة ستتخذ خطوات "جدية" لتطبيع العلاقات مع سوريا

أعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم الجمعة أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا بعد المصالحة مع روسيا واسرائيل، ما يؤكد تحولا فى السياسة بعد سنوات من دعم المقاتلين المعارضين للرئيس السورى بشار الاسد.

وقال يلدريم فى كلمة نقلها التلفزيون "لقد قمنا بتطبيع علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل"، مضيفا "الآن، إن شاء الله، اتخذت تركيا مبادرة جدية لتطبيع العلاقات مع مصر وسوريا"وشهد العلاقات التركية المصرية تدهورا حادا بعدما اطاح الجيش المصرى الرئيس الاسلامى محمد مرسى فى العام 2013، وهو حليف مقرب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وعلى الصعيد السوري، أصرت تركيا باستمرار على أن رحيل الأسد هو مفتاح الحل فى البلاد التى تشهد حربا منذ خمس سنوات، ودعمت فصائل مقاتلة سعيا لإطاحته.لكن الشهر الماضى ألمح يلدريم إلى تحول فى السياسة التركية، قائلا أن الأسد "أحد اللاعبين" فى سوريا ويمكن أن يبقى خلال الفترة الانتقالية.

وكانت تركيا بدأت فى أغسطس عملية عسكرية فى شمال سوريا اطلقت عليها اسم "درع الفرات" تستهدف فى آن معا ضرب تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد.