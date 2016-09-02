أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء التركى: أنقرة ستتخذ خطوات "جدية" لتطبيع العلاقات مع سوريا

Google+ Print
رئيس الوزراء التركى: أنقرة ستتخذ خطوات "جدية" لتطبيع العلاقات مع سوريا رئيس الوزراء التركى: أنقرة ستتخذ خطوات "جدية" لتطبيع العلاقات مع سوريا

> اسطنبول (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم الجمعة أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا بعد المصالحة مع روسيا واسرائيل، ما يؤكد تحولا فى السياسة بعد سنوات من دعم المقاتلين المعارضين للرئيس السورى بشار الاسد.

وقال يلدريم فى كلمة نقلها التلفزيون "لقد قمنا بتطبيع علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل"، مضيفا "الآن، إن شاء الله، اتخذت تركيا مبادرة جدية لتطبيع العلاقات مع وسوريا"وشهد العلاقات التركية المصرية تدهورا حادا بعدما اطاح الجيش المصرى الرئيس الاسلامى محمد مرسى فى العام 2013، وهو حليف مقرب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

 

وعلى الصعيد السوري، أصرت تركيا باستمرار على أن رحيل الأسد هو مفتاح الحل فى البلاد التى تشهد حربا منذ خمس سنوات، ودعمت فصائل مقاتلة سعيا لإطاحته.لكن الشهر الماضى ألمح يلدريم إلى تحول فى السياسة التركية، قائلا أن الأسد "أحد اللاعبين" فى سوريا ويمكن أن يبقى خلال الفترة الانتقالية.

وكانت تركيا بدأت فى أغسطس عملية عسكرية فى شمال سوريا اطلقت عليها اسم "درع الفرات" تستهدف فى آن معا ضرب تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»

مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها

مساء dmc - البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصر على زيارة مصر رغم التفجيرات والزيارة في موعدها