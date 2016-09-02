بدء التنسيق الداخلي بآداب عين شمس الأحد المقبل

تبدأ كلية الآداب جامعة عين شمس، أعمال التنسيق الداخلي وتسجيل رغبات الطلاب لأقسام الكلية الـ16 بعد غد الأحد، وتستمر حتى الخميس 8 سبتمبر الجاري بمدرج آداب سفلي بالكلية.

وقالت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي “2016 – 2017″، والذين يبلغ عددهم 2194 طالبا وطالبة “انتظام” و1107 طلاب وطالبات “انتساب”، يتم ترتيبهم أبجديا بواقع 800 طالب يوميا،حيث يتم التعامل معهم من خلال 8 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية.

وأضافت القليني أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية، وأيضًا عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على “فيسبوك”، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق.

وفي السياق ذاته، عقد قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عدة اجتماعات تنسيقية لتجهيز الكلية بأكملها وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور.

بدوره أكد الدكتور مصطفى مرتضى أن اتحاد طلاب الكلية سوف يقومون باستقبال الطلاب الجدد وإرشادهم بمساندة موظفي الكلية وإدارة الأمن لحين انتهاء إجراءات التسجيل.

أ ش أ