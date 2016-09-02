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لأول مرة.. تجربة طوارئ لحادثة طائرة خارج المطار بشرم الشيخ

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لأول مرة.. تجربة طوارئ لحادثة طائرة خارج المطار بشرم الشيخ لأول مرة.. تجربة طوارئ لحادثة طائرة خارج المطار بشرم الشيخ

أرشيفية

عقد مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، الاجتماع الأول لتجربة الطوارئ الموسعة الطاقة (d-90) بحضور كل من اللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ الدولي، واللواءعبد الوهاب علي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمهندس حامد مدير سلامة المطارات بسلطة الطيران المدني.

وصرح المهندس محمود عاصم مدير عام التجربة أن هذه التجربة تعد الأولي من نوعها في المطارات المصرية، نظرًا لأنها تمثل محاكاة حادث لطائرة خارج المطار.

ومن جانبه قال محمد الشوربجي من العلاقات العامة بالمطار أن التدريب على مثل هذه التجارب يزيد من خبرة موظفين المطارات للتعامل بحرفية اثناء حدوث أي طوارئ بالمطارات ، مما يرفع معدلات السلامة والأمن بالمطارات المصرية.

 

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