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مران الأهلي - غياب إكرامي

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مران الأهلي - غياب إكرامي مران الأهلي - غياب إكرامي

غاب شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عن المران الأول للفريق تحت قيادة حسام البدري استعدادا للموسم الجديد.

حان وقت المران الأول الآن للأهلي تحت قيادة البدري بعد توليه مهمة المدير الفني للفريق خلفا لمارتن يول. والموعد هو اليوم الجمعة.

ولم يتواجد إكرامي في المران الأول للفريق بينما شارك الثلاثي أحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض ومحمد الشناوي في التدريبات الجماعية.

وحرص محمود طاهر رئيس النادي على حضور المران الأول للأهلي مع البدري كما اجتمع باللاعبين والجهاز قبل بدايته من أجل دعم الجهاز الفني الجديد وتأكيدا على دعم الإدارة لهم.

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