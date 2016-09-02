مران الأهلي - بداية البدري.. 3 تدريبات ' متغيرة '

خاض لاعبو الأهلي مرانهم الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للفريق. مران شهد 3 تدريبات متغيرة.

تولى البدري قيادة الأهلي خلفا للراحل مارتن يول قبل أن يبدأ رحلته مع الأهلي اليوم الجمعة بأول مران له مع الفريق استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري.

مران الأهلي الأول شهد ثلاثة تدريبات متغيرة. البداية كانت مع تدريبات لفك العضلات بمشاركة جميع اللاعبين.

بعدها تم تقسيم لاعبي الأهلي إلى مجموعتين. المجموعة الأولى يختصر تدريباها على الجري داخل الملعب ولكن بسرعات متفاوتة.

المجموعة تبدأ بالجري السريع ثم تتحول السرعة إلى أبطئ ومنها إلى أسرع ثم أسرع ثم أبطئ مرة أخرى وهكذا.

بينما جاءت تدريبات المجموعة الثانية معتمدة على الأحمال، ولكن بالاعتماد على الكرة.

المجموعة تتحرك بالكرة ولكن ليس في خط مستقيم بل بالجنب. مرة تتم مع الكرة بالقدم اليمنى وأخرى باليسرى حتى الوصول إلى حاجز تم وضعه في الملعب، ليُعاد الأمر من جديد.

وجاءت تلك التدريبات تحت إشراف أنيس الشعلالي مخطط الأحمال في الجهاز الفني. بالإضافة لحسام البدري وسيد معوض وبقية أعضاء الجهاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في بداية مشوار الفريقين في انطلاق الدوري المصري.