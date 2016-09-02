مران الأهلي - البدري يقود 9 لاعبين في التقسيمة.. وتركيز مع الوافد الجديد

قاد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي تدريب 9 لاعبين من الفريق وذلك خلال تقسيمة المران الأول.

تولى البدري قيادة الأهلي خلفا للراحل مارتن يول قبل أن يبدأ رحلته مع الأهلي اليوم الجمعة بأول مران له مع الفريق استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري.

مران الأهلي الأول شهد ثلاثة تدريبات متغيرة. (طالع التفاصيل)

بعدها قسم البدري اللاعبين إلى مجموعتين. مجموعة تحت إشرافه في البداية وأخرى تحت إشراف أحمد أيوب. قبل أن يتم التبادل بعد ذلك.

مجموعة البدري كانت تضم صالح جمعة وأكرم توفيق وحسين السيد وصبري رحيل ومحمد جابر "ميدو" ومؤمن زكريا وعماد متعب وكريم نيدفيد ومحمد نجيب.

وقام البدري بتقسيم مجموعته إلى مجموعتين بقمصان مختلفة وفي مساحات ضيقة للتدرب على قدرة الاستلام والتسلم والمراوغة.

وحرص البدري على توجيه تعليمات عديدة للوافد الجديد أكرم توفيق.

على الجانب ذاته قاد أحمد أيوب تدريب المجموعة الثانية والتي كانت تضم جون أنطوي وباسم علي ومحمد حمدي زكي وحسام عاشور وأحمد حمدي وعمرو السولية وسعد سمير وحسام غالي وأحمد رمضان بيكهام.

قبل أن يتم تبادل المجموعتين بين البدري وأيوب.