مورينيو يأسف لتأثير المباريات الدولية على استعداداته لدربي مانشستر

(إفي): أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة عن أسفه لتأثير المباريات الدولية للمنتخبات على استعدادات فريقه لديربي مانشستر في العاشر من الشهر الجاري.

وقال مورينيو، الذي قاد فريقه للعلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات من الدوري الإنجليزي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة النادي الرسمية (MUTV) "لدينا فقط 8 لاعبين في الملعب بالإضافة للحارس سام جونستون (في التدريبات اليومية)".

وأضاف "لقد خسرنا لاعبين كثيرين ولا نعرف كيف سيتدربون، وكيف سيخضعون لعملية الاستشفاء، ولا كيف سيكونون مع منتخباتهم".

كما أوضح أن "بعضهم سيعود يوم الاثنين، ولكن آخرون سيعودون يوم الجمعة، أي قبل المباراة بيوم واحد مثل سرخيو روميرو وماركوس روخو وأنطونيو فالنسيا".

وأكد مدرب الشياطين الحمر "سيكون الأمر معقدا، ولكن نعرف أنه عندما تمتلك لاعبين على هذا القدر من الموهبة، فيمكن لهذه الأمور أن تمر".

وقال إن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيتمتع براحة أكثر من اللاعبين الآخرين: "سأعطي للاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم لمنتخباتهم يومين للراحة، ولزلاتان أربعة أيام، فعندما تكون في الـ34 من العمر يجب أن ترتاح أكثر".