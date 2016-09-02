كوستا: إذا كنت لاعبا في برشلونة أو ريال مدريد لن تهاجمني الصحافة الإسبانية

"إذا كنت لاعبا في ريال مدريد أو برشلونة لن تهاجمني الصحافة".. هذا ما قاله دييجو كوستا مهاجم منتخب إسبانيا عن انتقاد الصحافة الإسبانية له.

وأعرب كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي عن استيائه من هجوم الصحافة الإسبانية عليه خلال الفترة الأخيرة بسبب أدائه مع المنتخب.

وشارك كوستا بديلا لمهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا خلال مباراة بلجيكا الودية أمس الخميس، التي انتهت بفوز إسبانيا بهدفين دون رد.

ونقلت صحيفة "جارديان" تصريحات كوستا للصحفيين: "الصحافة الإسبانية دائما تهاجمني وتنتقد أدائي مع المنتخب، إذا كنت لاعبا في برشلونة أو ريال مدريد لن يحدث ذلك معي".

وأضاف "أشعر أن الصحافة الإسبانية تهاجمني بسبب أنني غير إسباني الأصل وليس بسبب عدم إحرازي للأهداف مع المنتخب".

وتابع "أنا لم أسجل أهدافا مع المنتخب لكنني يمكن أن أكون مفيدا وأنا سعيد بعودتي مرة أخرى للمنتخب خلال الفترة الحالية".

وأتم حديثه "بدأ عصر جديد للمنتخب مع المدرب جولين لوبيتيجي وأنا لدي ثقة في زملائي وسأحاول الظهور بمستوى جيد في المباريات المقبلة".

وكان كوستا خرج من تشكيل منتخب إسبانيا لبطولة الأمم الأوروبية السابقة مع المدير الفني السابق للمنتخب فيسنتي ديل بوسكي.