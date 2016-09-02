"اقتصادية البرلمان" تخاطب عبد العال لتشكيل تقصى حقائق للصناديق الخاصة

وجه الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خطابا للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول موضوع الصناديق الخاصة، لمعرفة عددها وحجم الأموال الموجودة بها على مستوى الجمهورية، وأرفق الطلب بكشف توقيع أعضاء اللجنة.

من جانبه أكد النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن الهدف من تشكيل لجنة تقصى الحقائق ليس إلغاء الصناديق الخاصة، لأنه لا يمكن إلغاؤها، ولكن يجب إحكام السيطرة عليها ومعرفة حجم لأموال الموجودة بها.

وأشار فرغلى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة تحديد مصروفات الصناديق الخاصة، على أن يتم وضع اشتراطات لأوجه الصرف، وأن يعود الفائض للموازنة العامة للدولة من خلال إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للصناديق الخاصة.