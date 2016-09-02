أحمد أبو الغيط يلتقى الرئيس التونسى ويبحث معه تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث الرئيس التونسى الباجي قائد السبسي و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع في المنطقة ودور الجامعة في تسوية الأزمات التي تشهدها بعض الدول، ومسار إصلاح الجامعة، ورئاسة تونس للدورة المقبلة لمجلسها على المستوى الوزاري.

وقال أبو الغيط إن اللقاء يعبّر عن دعم تونس للجامعة وللجهود المبذولة من أجل تفعيل دورها في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان أبو الغيط وصل إلى تونس مساء أمس، والتقى خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية.

وتأتي هذه الزيارة قبيل تولي تونس رئاسة الدورة العادية 146 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي تنطلق أعمالها 5 سبتمبر 2016 بالقاهرة.

ومن جهة أخرى، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور عبد الله محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.