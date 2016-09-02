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«غرفة القاهرة» تبحث مع رجال أعمال عراقيين دعم العلاقات التجارية بين البلدين

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«غرفة القاهرة» تبحث مع رجال أعمال عراقيين دعم العلاقات التجارية بين البلدين «غرفة القاهرة» تبحث مع رجال أعمال عراقيين دعم العلاقات التجارية بين البلدين

أرشيفية

استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة وفدًا من اتحاد رجال الأعمال العراقيين بالبصرة، برئاسة صبيح حبيب يسر الهاشمي، لبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل دعمها في الفترة القادمة.

وأشارت الغرفة في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تم بحث إنشاء مجلس أعمال مشترك يكون حلقة الوصل الاقتصادية فيما بين الجانبين ويبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري وهو ما اتفقا الجانبان عليه لزيادة العلاقات التاريخية بين والعراق.

من جانبه أكد نائب رئيس غرفة القاهرة علي شكري ضرورة استفادة المستثمرين العراقيين من الفرص المتاحة في السوق المصري حاليًا، وعقد شراكات متبادلة بين الطرفين، مؤيدًا فكرة إنشاء مجلس أعمال مشترك يكون النواة والقاعدة الأساسية لدعم العلاقات بصورة حقيقية ينتج عنها تنمية البلدين.

وطالب شكري بإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر والعراق بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وكشف أنه سيتم تشكيل وفد لزيارة البصرة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك للترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصري، ووضع كافة البيانات أمام رجال الأعمال في العراق، فيما يتعلق بالشئون الاستثمارية في مصر والتسهيلات التي تقوم بها لجذب المستثمرين والفرص الاستثمارية .

من ناحيته قال صبيح حبيب يسر الهاشمي إن هذه الزيارة تستهدف التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين ودعم الاستثمارات المشتركة خاصة أن هناك قبولا على المنتجات المصرية بالسوق العراقي حاليًا، داعيًا الشركات المصرية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في العراق.

وأكد الهاشمي ضرورة تنفيذ الاقتراح بتشكيل مجلس أعمال مشترك يضم أهم المؤسسات الاقتصادية في البلدين لتوطيد العلاقات الاقتصادية المتبادلة وزيادة حجم التجارة بين الطرفين مع المرحلة القادمة.

أ ش أ

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