غدًا.. محاكمة المتهمين في قضية «كتائب حلوان»

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، محاكمة 215 متهمًا من بينهم 127 محبوسًا على رأسهم القيادي الإخواني محمد وهدان وسعد عليوة عضوي مكتب الارشاد في أكبر قضية إرهاب استهدف فيها قتل رجال الشرطة والاضرار بالاقتصادي القومي، وهي القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان الارهابية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي وعضوية المستشارين عادل الشاذلي و الدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.