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غدًا.. محاكمة سيد مشاغب و15 آخرين فى «أحداث الدفاع الجوي»

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غدًا.. محاكمة سيد مشاغب و15 آخرين فى «أحداث الدفاع الجوي» غدًا.. محاكمة سيد مشاغب و15 آخرين فى «أحداث الدفاع الجوي»

سيد مشاغب

تنظر الدائرة 9 جنايات مدينة نصر، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة سيد مشاغب مؤسس رابطة التراس نادي الزمالك الوايت نايتس و15 آخرين  فى أحداث الدفاع الجوي.

جاء ذلك عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، حيث سبق أن نظرت هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أعادتها إلى القاضي للتحقيق فيها مرة أخرى وألزمته بـ6 أشهر لإتمام التحقيقات.

كان المستشار وجدي عبد المنعم، قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وأمانة سر سيد حجاج، قرر إحالة سيد مشاغب مؤسس رابطة التراس نادى الزمالك الوايت نايتس ومصطفى طبلة و14 آخرين فى أحداث الدفاع الجوي إلى محكمة الجنايات .

 وتعود الواقعة، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبي، في فبراير من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك، حسب بيان وزارة الصحة، عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوي، لمشاهدة المباراة، ما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء وجودهم داخل القفص الحديدي، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم.

واتهمت النيابة العامة 16 متهمًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل في الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة في سور استاد الدفاع الجوي، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.

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