محافظ المنوفية يوافق على إنشاء 3 مدارس تجريبية جديدة

وافق محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط، على إنشاء 3 مدارس تجريبية بقرى منيل العروس والماى وشبراباص، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال المحافظ اليوم الجمعة، إن القرار يعد أحد الحلول لمواجهة مشكلة الكثافة بفصول المدارس التجريبية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور لتوافقها مع أنظمة التعليم الحديثة.

وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص للشراكة في منظومة التعليم بنظام حق الانتفاع والتي تعد دعوة للتوسع في إنشاء مثل هذه المدارس لمواكبة الأنظمة التعليمية المعاصرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مجال التعليم يعد تأكيدًا على إدراك الدولة لأهمية التعليم الذي يعد قاطرة التنمية وسبيل التقدم.

أ ش أ