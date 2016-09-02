أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع سائق و إصابة 6 أشخاص في 4 حوادث بالبحر الأحمر

Google+ Print
مصرع سائق و إصابة 6 أشخاص في 4 حوادث بالبحر الأحمر مصرع سائق و إصابة 6 أشخاص في 4 حوادث بالبحر الأحمر

أرشيفية

مراسل«ONA»:

لقي سائق مصرعه وأصيب 6 أشخاص أخرون في 4 متفرقة بطرق البحر الأحمر.

واسفر الحادث الأول عن انقلاب سيارة ملاكي رقم ٥١٩٨٤ اسيوط بالكيلو ٢٥طريق الزعفرانة رأس غارب، عن اصابة “مرقص ايثان مرقص”، ٤٠ سنة – اسيوط بسحجات وكدمات، وزوجته “ياسمين يوسف غالي”، ٣٩ سنة – اسيوط بجروح بسيطة بفروة الراس ، وطفلتهما “ميرنا مرقص ايثان”، ٦ سنوات – اسيوط ،نزيف من الانف .

وفي حادث ثاني تعرضت سيارة اجرة ميكروباص للانقلاب وحملت رقم “٥٧٧٣ ط ر ع ” بالكيلو ١٧ بطريق – الزعفرانة ، رأس غارب ، واسفر عن اصابة “مريم شاكر نخلة”، ٢٧ سنة – الغردقة، واشتباه كسر بالساق اليمني و” ميرفت لويز يس ٣٠ سنة ؛الغردقة ،سحجات وكدمات وتم اخلاء المصابين الي مستشفي رأس غارب.

وفي حادث ثالث،  تعرضت سياره نقل ثقيل رقم “١٥٧٧ ط ر ج ” ، للانقلاب بالكيلو ٢٠ بطريق القصير مرسي علم ، والسيارة انقلبت علي السائق مع عدم امكانيه رجال الاسعاف اخراجه من السياره وتم استدعاء قوات الدفاع المدني والمصاب متوفي داخل السيارة وبياناته “سيد احمد السيد”، ٤٠ سنة – سوهاج.

وفي حادث رابع، اصطدامت سيارة ملاكي رقم “٤٢١ ر ج ب” مع تاكس رقم “٤٣٧٤ ط ر س”، بطريق المطار امام مبارك ، مما أدي الي إصابة ٦ أشخاص .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية