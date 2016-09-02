مصرع سائق و إصابة 6 أشخاص في 4 حوادث بالبحر الأحمر

مراسل«ONA»:

لقي سائق مصرعه وأصيب 6 أشخاص أخرون في 4 حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر.

واسفر الحادث الأول عن انقلاب سيارة ملاكي رقم ٥١٩٨٤ اسيوط بالكيلو ٢٥طريق الزعفرانة رأس غارب، عن اصابة “مرقص ايثان مرقص”، ٤٠ سنة – اسيوط بسحجات وكدمات، وزوجته “ياسمين يوسف غالي”، ٣٩ سنة – اسيوط بجروح بسيطة بفروة الراس ، وطفلتهما “ميرنا مرقص ايثان”، ٦ سنوات – اسيوط ،نزيف من الانف .

وفي حادث ثاني تعرضت سيارة اجرة ميكروباص للانقلاب وحملت رقم “٥٧٧٣ ط ر ع ” بالكيلو ١٧ بطريق – الزعفرانة ، رأس غارب ، واسفر عن اصابة “مريم شاكر نخلة”، ٢٧ سنة – الغردقة، واشتباه كسر بالساق اليمني و” ميرفت لويز يس ٣٠ سنة ؛الغردقة ،سحجات وكدمات وتم اخلاء المصابين الي مستشفي رأس غارب.

وفي حادث ثالث، تعرضت سياره نقل ثقيل رقم “١٥٧٧ ط ر ج ” ، للانقلاب بالكيلو ٢٠ بطريق القصير مرسي علم ، والسيارة انقلبت علي السائق مع عدم امكانيه رجال الاسعاف اخراجه من السياره وتم استدعاء قوات الدفاع المدني والمصاب متوفي داخل السيارة وبياناته “سيد احمد السيد”، ٤٠ سنة – سوهاج.

وفي حادث رابع، اصطدامت سيارة ملاكي رقم “٤٢١ ر ج ب” مع تاكس رقم “٤٣٧٤ ط ر س”، بطريق المطار امام مبارك ، مما أدي الي إصابة ٦ أشخاص .