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غدًا.. محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس»

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غدًا.. محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس» غدًا.. محاكمة متهمي «أنصار بيت المقدس»

أنصار بيت المقدس – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا السبت، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس “الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان” وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 

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