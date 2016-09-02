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«بيل» عن صفقة «بوجبا» القياسية: «لا اهتم إطلاقًا»

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«بيل» عن صفقة «بوجبا» القياسية: «لا اهتم إطلاقًا» «بيل» عن صفقة «بوجبا» القياسية: «لا اهتم إطلاقًا»

جاريث بيل

أعرب نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الويلزي جاريث بيل عن عدم اهتمامه بمسـألة انتقال بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد والتي أنزلته عن عرش أغلى صفقة في التاريخ.

يٌذكر أن بوجبا انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 93.8 مليون جينه استرليني، متخطيا الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم بيل عند انتقاله من توتنهام هوتسبير إلى ريال مدريد عام 2013 مقابل 85 مليون جينه استرليني.

وقال بيل في تصريحات صحفية اليوم الجمعة “لست منزعجًا ولا اهتم إطلاقًا للأمر. أي من اللاعبين لم يمازحني حول المسألة. لا اهتم.”

وشدّد بيل على تركيزه المطلق على فريقه والسعي الحثيث لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2017 الذي سيقام في العاصمة الويلزية كارديف.

أ ش أ

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