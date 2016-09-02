«البيئة» تفتش على 621 منشأة وترصد 469 حالة حرق مكشوف للمخلفات الزراعية

مراسل«ONA»:

أكدت وزارة البيئة، أن هناك عددا من الإجراءات التنفيذية اتخذتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتتمثل فى عدد من المحاور الخاصة بالتصدى للأنشطة الملوثة للهواء ومنها الانشطة الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، مشير إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة وافرعها الاقليمية بمحافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، القليوبية) قامت بالمرور على الأنشطة الصناعية بها للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية، وتم التفتيش على عدد 621 منشأة بمحافظات المنظومة حتى الآن منها عدد 290 منشأة مطابقة و238 منشأة متوقفة و93 منشأة مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم الجمعة، إن جهود الحد من حرق المخلفات الزراعية بالجمع والكبس والتدوير أسفرت عن جمع حوالى 10 آلاف طن من قش ارز حتى الآن فى محافظات المنظومة الستة، ومن المستهدف جمع ما يقرب من 329 ألف طن بنهاية المنظومة، ومن المستهدف ايضا تدوير 200 ألف طن مخلفات زراعية من خلال مشروع المزارع الصغير لتحويله لسماد واعلاف .

وأضاف، أن المحاور المشكلة من قبل وزارة البيئة وعددها 49 محور منتشرة بمحافظات تابع أية مخالفات أو حرائق للمخلفات الزراعية حيث وصل عدد حرائق المخلفات الزراعية التى تم رصدها حتى أمس 469 حريق وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، كما يتم تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين فى هذا الصدد والتعامل معها وعددها 8 بلاغات حتى الآن، ويتم ايضا الرصد والمتابعة المستمرة من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة والاقمار الصناعية لضمان رصد أية مخالفات بدقة وسرعة، بالإضافة إلى متابعة الحالة الجوية وتأثيرها على تركيز الملوثات في الهواء حيث أوضح تقرير الإنذار المبكر أن الظروف الجوية المتوقعة لليوم (الجمعة) تساعد على تشتت الملوثات.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم تنفيذ عدد من حملات فحص عوادم المركبات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور وشرطة المسطحات والبيئة وذلك بهدف الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن عوادم المركبات غير المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، حيث تم فحص عدد 9088 سيارة بنزين وسولار حتى تاريخه تبين مخالفة عدد 1295 سيارة منها للاشتراطات البيئية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتنبيه على السائقين بضرورة ضبط عوادم مركباتهم وتوعيتهم بأضرار الانبعاثات الناتجة على جودة الهواء والصحة العامة.

كما تحرص الوزارة على توعية المزارعين بكيفية التعامل مع المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها بجمعها وكبسها وتدويرها بدلا من حرقها، موضحة الاضرار الجسيمة للحرق على البيئة والصحة، حيث تنفذ الوزارة مجموعة من حملات التوعية والندوات واللقاءات المباشرة مع المزارعين وصل عددها حتى الآن 215 حملة ولقاء.

وتابع البيان، أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات، يقوم بمتابعة حالة المقالب العمومية والعشوائية بشكل مستمر بالمرور عليها والسيطرة على أية حرائق قد تنشب بها، حيث تم امس رصد حريق بمقلب السلام وتم السيطرة عليه والقيام بأعمال فرد المخلفات والتسويات والتغطية المباشرة لمنع نشوب أية اشتعالات مرة أخرى، كما تم القيام بأعمال فرد وتغطية بالرمال والأتربة وفرد المخلفات بمقالب الوفاء والأمل والقطامية والطوب الرملى.