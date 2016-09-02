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مساعد وزير الداخلية يقوم بجولة بمحطات المترو للتأكد من الإنتشار الأمنى

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مساعد وزير الداخلية يقوم بجولة بمحطات المترو للتأكد من الإنتشار الأمنى مساعد وزير الداخلية يقوم بجولة بمحطات المترو للتأكد من الإنتشار الأمنى

>كتب محمود عبد الراضى

قاد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولة بمحطات مترو أنفاق "أنور السادات -محمد نجيب –العتبة –باب الشعرية– الجيش – عبده باشا – العباسية"، للتأكد من الإنتشار الأمنى والشرطى.

وأكد مساعد وزير الداخلية، على القيادات الأمنية بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت بما يحقق إحكام إجراءات تأمينها وتوعية القوات وتبصرتهم بالظروف الراهنة والأحداث الجارية وتنمية الوعي والمسئولية لديهم وتوقع الأحداث المفاجأة والإستعداد التام للتعامل معها، كما حث القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان والـتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

 


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