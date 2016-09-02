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سقوط طالب انتحل اسم "سوسو" لممارسة الشذوذ مع الزبائن بالإسكندرية

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سقوط طالب انتحل اسم "سوسو" لممارسة الشذوذ مع الزبائن بالإسكندرية سقوط طالب انتحل اسم "سوسو" لممارسة الشذوذ مع الزبائن بالإسكندرية

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط طالب أطلق على نفسه لقب "سوسو"، وقام بإنشاء صفحات على الفيس بوك وجروبات على الواتس أب بهذا الاسم، لاستقطاب الشباب ومممارسة الرذيلة معهم مقابل المال.

 

وردت معلومات للواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، مفادها وجود طالب يقيم بشارع أبو قير بمنطقة سيدى جابر، يتخذ من شقة مسرحاً لاستقطاب الشباب والمصيفين لممارسة الشذوذ معه مقابل المال.

 

وتم توجيه مأمورية أمنية استهدفت شقة المتهم، وألقت القبض عليه، وعثر بالمكان على عدد من الملابس الداخلية والمواد المخدرة والمشروبات الكحولية، فضلاً عن هواتف محمولة عليها فيديوهات جنسية.

 

واعترف المتهم "سامح.ن" أنه يستقطب الزبائن من خلال الفيس بوك والواتس أب مقابل المال، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والفجور، وتحرر له المحضر رقم 17851 لسنة 2016.

 


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