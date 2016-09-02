أزار وسترلينج وفالنسيا يتنافسون على الأفضل في أغسطس بالدوري الإنجليزي

(إفي): يتنافس كل من البلجيكي إدين أزار (تشيلسي) والإكوادوري أنطونيو فالنسيا (مانشستر يونايتد) والإنجليزي كورتيس ديفيز (هال سيتي) ومواطنه رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) على لقب أفضل لاعب في البطولة عن شهر أغسطس المنصرم.

وسيجري اختيار الفائز بناء على تصويت الجماهير عبر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أراء قادة الأندية الـ20 المشاركين في الدوري، ومجموعة من الخبراء.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت على شبكة الإنترنت حتى الخامس من سبتمبر الجاري.

وحقق أزار، الذي توج في 2015 بلقب أفضل لاعب في إنجلترا، بداية جيدة مع تشيلسي الذي يحتل وصافة ترتيب بريمرليج، حيث أحرز هدفين خلال المباريات الثلاثة الأولى من الموسم.

أما فالنسيا، فأثبت أنه عنصر أساسي في فريق مانشستر يونايتد، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يحل ثالثا في ترتيب الدوري بثلاث انتصارات متتالية.

كما قدم سترلينج في مان سيتي وديفيز في هال سيتي، أداء بارزا خلال الجولات الثلاثة الأولى من الدوري الإنجليزي.