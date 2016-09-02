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فلاميني يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

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فلاميني يقترب من العودة للدوري الإنجليزي فلاميني يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

اقترب ماتيو فلاميني لاعب وسط أرسنال السابق من العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن نادي كريستال بالاس يرغب في ضم فلاميني بناء على رغبة آلان باردو المدير الفني للفريق.

وأضافت الصحيفة أن باردو كان يرغب في التعاقد مع جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال السابق لتدعيم صفوفه، قبل أن ينضم اللاعب لصفوف بورنموث في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

ويسعى باردو لاقناع لاعب الوسط الفرنسي بالانضمام لكريستال بالاس حاليا، خاصة أنه لاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي نادي بشكل طبيعي في أي وقت من الموسم.

وكشفت الصحيفة عن تلقي فلاميني عدة عروض في الوقت الحالي من أندية ميلان وروما في إيطاليا وأولمبياكوس اليوناني.

فلاميني البالغ من العمر 32 عاما رحل عن أرسنال بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء تعاقده مع النادي اللندني.

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