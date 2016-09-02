«الهجرة العراقية»: عودة أكثر من 56 ألف أسرة نازحة إلى المناطق المحررة بالأنبار

أظهرت إحصائية لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن 56 ألفا و529 أسرة عادت إلى المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار.

وقال مدير فرع وزارة الهجرة بالأنبار محمد رشيد إن 40 ألفا و252 أسرة نازحة عادت إلى قضاء الرمادي و7 آلاف و85 أسرة عادت إلى قضاء هيت، و3 آلاف و650 عادت إلى قضاء الكرمة وألفا و535 أسرة عادت إلى قضاء الرطبة، وألفين و843 أسرة عادت إلى قضاء الخالدية، وألفا و164 أسرة عادت إلى حديثة.

وأضاف أن عودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها المحررة مستمرة في أقضية ونواحي الأنبار، مؤكدا أن الوزارة توفر المساعدات الضرورية للنازحين.

وعلى صعيد متصل، وزعت وزارة الهجرة والمهحرين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وشريكها التنفيذي منظمة العون السلامى 5 آلاف و54 حصة من المساعدات الغذائية لشهر أغسطس على الأسر النازحة في أقضية محافظة بابل جنوبي العراق.

أ ش أ