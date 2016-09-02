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ألبا: برشلونة أصاب الاختيار بضم ألكاسير

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ألبا: برشلونة أصاب الاختيار بضم ألكاسير ألبا: برشلونة أصاب الاختيار بضم ألكاسير

(إفي): أكد جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم أن البرسا "أصاب الاختيار" بضم المهاجم باكو ألكاسير الذي يعرفه منذ 16 عاما.

وقال ألبا في مؤتمر صحفي في مدينة "لاس روزاس" الرياضية حيث يوجد معسكر الإسباني "باكو ألكاسير هادئ ومتحمس للغاية. اعرفه منذ 16 عاما. إنه من أعز أصدقائي ويعد صفقة كبيرة. سوف يمنحنا الكثير، رغم أنه يتنافس مع ثلاثة من أفضل المهاجمين في العالم".

وأضاف "إنه لاعب يمكنه تسديد الكثير من الأهداف وبرشلونة أصاب الاختيار بضمه".

وكان برشلونة قد اشترى ألكاسير من فالنسيا بعقد يمتد خمسة مواسم مقبلة.

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