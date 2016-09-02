الغلق الإدارى لعدد من المنشات الغذائية بسوق 63 برأس البر محافظة دمياط

قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تنفيذ الغلق الاداري لعدد من المنشات الغذائية بسوق 63 رأس البر وأحد المطاعم بدمياط لكون تشغيلهم على الوضع الحالى يشكل خطر داهم على الصحة العامة.

وكانت إدارة الشئون الوقائية قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط عرضت مذكرة على الدكتور المحافظ بطلب استصدار قرار غلق إدارى لمحل حلوانى بشارع 63 برس البر وكازينو وفطاطري بنفس السوق وسوبر ماركت، بالإضافة إلى غلق احد المطاعم بشارع الناصرية متفرع من شارع ابو الوفا وذلك لخطورتهم على الصحة العامة وبناء على التقارير الواردة.

وقرر المحافظ الغلق الاداري للمنشات لحين زوال أسباب الغلق.