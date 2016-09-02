الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، أما البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين، ونصف إلى ثلاثة أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات، ومدن مصر:

الصغرى - العظمى

القاهرة 26 35

الإسكندرية 25 32

مطروح 25 31

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

بلطيم 26 31

الإسماعيلية 25 36

السويس 25 36

العريش 19 33

نخل 17 33

طابا 22 34

الطور 26 32

مرسى علم 28 36

الغردقة 27 36

شرم الشيخ 28 36

رفح 18 32

كاترين 18 33

سيوة 24 35

المنيا 24 36

الفيوم 24 36

رأس سدر 25 34

أبوسمبل 26 39

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 22 37

سوهاج 25 37

الأقصر 25 39

أسوان 26 40

شلاتين 28 38

حلايب 29 36

الوادى الجديد 24 38

قنا 25 38

نويبع 27 34

السلوم 23 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 40

المدينة 31 43

الرياض 31 44

المنامة 33 38

أبوظبى 30 44

الدوحة 32 39

الكويت 32 46

دمشق 18 35

بيروت 26 31

عمان 19 29

القدس 18 27

غزة 23 30

بغداد 25 45

مسقط 27 34

صنعاء 14 29

الخرطوم 30 41

طرابلس 23 31

تونس 22 33

الجزائر 19 32

الرباط 20 33

نواكشوط 25 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 25

اسطنبول 21 26

اسلام اباد 23 35

نيودلهى 27 35

جاكرتا 24 31

بكين 19 30

كوالامبور 25 32

طوكيو 23 29

أثينا 23 30

روما 19 30

باريس 16 29

مدريد 18 35

برلين 15 27

لندن 13 22

مونتريال 13 24

موسكو 12 20

نيويورك 20 26

واشنطن 20 26