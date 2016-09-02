بالوتيللي: لا يوجد مخاطرة في انضمامي لفريق نيس

شدد ماريو بالوتيللي على رضاه التام عن انضمامه لصفوف فريق نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة قادما من ليفربول الإنجليزي.

وانضم المهاجم الإيطالي لصفوف الفريق الفرنسي في صفقة انتقال حر بعدما خرج من حسابات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

وقال بالوتيللي للصحفيين: "خلال الفترة الماضية تلقيت الكثير من العروض لكن نيس هو الأفضل بالنسبة لي خلال التوقيت الحالي".

وأضاف "أنا مقتنع تماما بالانضمام لهذا النادي والمدير الفني يؤمن بقدراتي الفنية".

وأتم "لا أعاني من مشاكل بدنية كما ذكر البعض وجاهز للمشاركة ولا أجد مخاطرة في انضمامي لنادي نيس".

وكان بالوتيللي البالغ من العمر 26 عاما قضى موسمين مع ليفربول لم يقدم خلالهما المستوى المنتظر منه.