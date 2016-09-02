أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

5 طرق لتشجيع طفلك على القراءة

Google+ Print
5 طرق لتشجيع طفلك على القراءة 5 طرق لتشجيع طفلك على القراءة

صورة تعبيرية

أصبح المجتمع المصري والعالمي في الوقت الحالي يعانى من أزمة مع الأطفال نتيجة تحول اهتمامهم بالتكنولوجيا الحديثة واللعب على الانترنت، ومتابعة الفيسبوك، وتضييع الوقت بها دون الاستفادة بشىء جيد، وأهمها القراءة التى يجب أن تشجعى طفلك على حبها منذ الصغر.

وتقدم لكي «ONA»  5 طرق بسيطة لتشجيع طفلك على القراءة :

1- قدمى له هدايا متعلقة بالكتب والقصص والمجلات، وبذلك ستشجعينه على القراءة ولو بشكل بسيط.

2- عودى طفلك على قراءة قصة قبل النوم، إما تقرأيها انت له، أو يقرأها هو بذاته.

3- استعينى بالألعاب الترفيهية والتى تساعد طفلك على القراءة، ويمكنك أيضًا رسم الحروف الأبجدية على جدران غرف نومه لتشجيعه على القراءة.

4- خصصي وقتًا ولو قليلًا كل يوم للقراءة لطفلك، واحرصى على القراءة له فى سن مبكر وانتقى قصصًا مناسبة له.

5- اصطحبى طفلك إلى المكتبة بشكل متكرر، واتركيه يختار الكتب التى تعجبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا