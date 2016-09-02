5 طرق لتشجيع طفلك على القراءة

أصبح المجتمع المصري والعالمي في الوقت الحالي يعانى من أزمة مع الأطفال نتيجة تحول اهتمامهم بالتكنولوجيا الحديثة واللعب على الانترنت، ومتابعة الفيسبوك، وتضييع الوقت بها دون الاستفادة بشىء جيد، وأهمها القراءة التى يجب أن تشجعى طفلك على حبها منذ الصغر.

وتقدم لكي «ONA» 5 طرق بسيطة لتشجيع طفلك على القراءة :

1- قدمى له هدايا متعلقة بالكتب والقصص والمجلات، وبذلك ستشجعينه على القراءة ولو بشكل بسيط.

2- عودى طفلك على قراءة قصة قبل النوم، إما تقرأيها انت له، أو يقرأها هو بذاته.

3- استعينى بالألعاب الترفيهية والتى تساعد طفلك على القراءة، ويمكنك أيضًا رسم الحروف الأبجدية على جدران غرف نومه لتشجيعه على القراءة.

4- خصصي وقتًا ولو قليلًا كل يوم للقراءة لطفلك، واحرصى على القراءة له فى سن مبكر وانتقى قصصًا مناسبة له.

5- اصطحبى طفلك إلى المكتبة بشكل متكرر، واتركيه يختار الكتب التى تعجبه.