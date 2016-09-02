علاء عبد العال لـ في الجول: أكرم توفيق سينجح مع الأهلي بشرطين.. وهذه أهم مميزاته

يؤمن علاء عبد العال المدير الفني لإنبي أن أكرم توفيق لاعب الفريق البترولي السابق سينجح مع الأهلي بعد انتقاله إليه خلال الفترة الماضية.

وضم الأهلي اللاعب الشاب قادما من إنبي لمدة خمس سنوات خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتحدث علاء عبد العال لـFilGoal.com قائلا:"أكرم لاعب صغير في السن وانتقل للأهلي حيث يفتقد في مركزه وجود العديد من اللاعبين".

واستدرك"بالطبع يمتلك الأهلي حسام غالي وحسام عاشور لكنني أؤمن أن أكرم يستطيع المشاركة وتقديم مستويات جيدة".

وبسؤاله عن أبرز مميزات أكرم توفيق علق المدير الفني السابق للداخلية"جهده كبير داخل الملعب ولا يكمل ولا يمل".

وأردف"أؤمن أن أكرم يستطيع النجاح مع الأهلي بشرطين، أولهما هو أن يتحمل الضغط الملقى عليه وعلى الفريق بشكل عام، فالأهلي ناد مطالب بالفوز باستمرار لحصد البطولات".

وأكمل"أما ثانيا فهي أن يمرر الكرة للأمام بشكل أكثر بدلا من الخلف وقد عملت معه على تلك الجزئية خلال الفترة الصغيرة التي دربته فيها".

وتابع"أكرم يستوعب التعليمات سريعا وينفذها على الفور لذا أعتقد أنه سيتحسن كثيرا مع الأهلي".

قبل أن يستدرك"بالطبع كنت أتمنى بقائه لعام آخر مع إنبي كي يكتسب خبرات أكبر وينضج، لكنني كما قلت سابقا أعتقد أنه سيعرف كيف يطور من نفسه وينجح مع الأهلي".