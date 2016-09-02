طبيب الأهلي: أجاي سيخضع لفحوصات جديدة معنا.. لن أعترف بتقرير الأولمبياد

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن جونيور أجاي مهاجم الفريق الأحمر الجديد سيخضع لفحوصات طبية فور قدومه للقاهرة قبل خوضه أول مران.

ومن المقرر أن يصل اللاعب النيجيري إلى مصر مساء يوم الجمعة أو صباح السبت بعد إتمام انتقاله للأهلي قادما من الصفاقسي قبل عدة أسابيع.

وتحدث طبيب الأهلي قائلا:"أجاي خضع للكشف الطبي مع منتخب بلاده قبل المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو".

وأردف"لكنني لن أعترف بتلك التقارير وسأقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه مرة أخرى فور وصوله للقاهرة".

ويبدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد بخوض أول مران له يوم الجمعة تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الذي تولى المسؤولية خلفا لمارتن يول.