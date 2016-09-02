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#في_الدوري – علاء عبد العال يتحدث عن حلمه مع إنبي.. ولاعب تمنى ضمه من الأهلي

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#في_الدوري – علاء عبد العال يتحدث عن حلمه مع إنبي.. ولاعب تمنى ضمه من الأهلي #في_الدوري – علاء عبد العال يتحدث عن حلمه مع إنبي.. ولاعب تمنى ضمه من الأهلي

"كل الفرق دعمت نفسها بشكل رائع الموسم سيكون غاية في القوة والصعوبة" هكذا بدأ علاء عبد العال المدير الفني لإنبي حديثه عن الدوري المقبل.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من الحوارات مع جميع مدربي فرق الدوري المصري للموسم المقبل تنشر تباعا.

فترة الإعداد

وتحدث علاء عبد العال لـFilGoal.com قائلا:"لم نحصل على راحة كافية استعدادا للموسم الجديد فقد واجهنا الأهلي في نصف نهائي كأس ولكننا بدأنا الاستعدادات بمواجهة المنصورة والمقاولون العرب".

وأكمل"سوف نسافر للإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق لستة أيام سنخوض خلاله ثلاث مباريات ودية".

منافسة قوية

واصل عبد العال حديثه"العديد من الفرق دعمت نفسها بشكل جيد مثل الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري".

وأردف"أما إنبي فنحن دعمنا أنفسنا بشكل صغير من أجل إيعاد التوازن للفريق وتثبيت التشكيل بعد رحيل العديد من اللاعبين مثل أكرم توفيق ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت".

وأكمل"بالطبع كنت لا أتمنى رحيل اللاعبين فهم كانوا يمثلون قوة كبيرة بالنسبة للفريق، لكن علي التعامل مع الوضع الحالي وإيجاد حلا لتلك الأزمة".

وعن أصعب شيء سيواجهه خلال الموسم المقبل أجاب"فترة التوقف الكبيرة بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2017".

وأوضح"ذلك الأمر سيتطلب منا خوض فترة إعداد جديدة وبذل مزيدا من الجهد لخوض النصف الثاني من الموسم".

طموحه مع إنبي

وبسؤاله عن طموحه مع إنبي أوضح"أتمنى إعادة هيبة الفريق مجددا هذا أهم شيء".

وأكمل"ثانيا أتمنى احتلال أحد المراكز بالمربع الذهبي وذلك عن طريق صناعة فريقا جديدا يكون مزيجا بين الشباب والخبرة".

واستدرك"كما قلت الدوري سيكون صعبا نحن سنجتهد والنتائج ستكون طبقا للتوفيق الذي سيحالفنا".

وبسؤاله عن طموحه الشخصي رد"أتمنى تدريب منتخب مصر أو الأهلي والزمالك يوما ما في المستقبل".

لاعب تمنى ضمه

وبسؤاله عن لاعب تمنى ضمه خلال سوق الانتقالات لصفوف إنبي أجاب عبد العال"محمد رزق لاعب الأهلي".

وأردف"هو لاعب رائع وكان سيتماشى مع طريقتي في اللعب وكان سيفيد إنبي كثيرا".

الفارق بين الداخلية وإنبي

وعن الفارق بين الداخلية وإنبي علق"الداخلية أقصى آماله البقاء في الدوري ودائما ما يبيع لاعبيه ومن الصعب ضم جدد بسبب الأسعار الباهظة".

وأتم"أما إنبي فهو توج بكأس مصر من قبل وشارك بالكونفدرالية وإمكانياته كبيرة للغاية لذا أسعى لإعادته لتلك المكانة مجددا".

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فيديو اليوم السابع

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