استقبلي الخريف بأجمل الإطلالات المخملية واستوحيها من أناقة النجمات

شارف موسم الصيف على الانتهاء، ومع اقتراب الخريف أصبحنا متشوقين إلى العودة إلى الخامات الشتوية والقدرة على ارتداء المخمل في إطلالات عصرية رائعة ومتجددة. ولتستقبلي الموسم الجديد بأناقة جمعنا لك أجمل الإطلالات المخملية حتى تستوحي منها ما تحبين.

كانت إطلالات النجمات بالمخمل متنوعة هذا العام، فظهرت بنعومة في فساتين الكوكتيل القصيرة كما في إطلالة إميليا كلارك Emilia Clarke من ديور Dior، وإطلالة إليزابيث أولسن Elizabeth Olsen الأنيقة بالمخمل العودي الذي أعطاها طابعاً خريفياً دون تكلف أو مبالغة.

وعلى الرغم من أن المخمل يرمز إلى النعومة والرقي إلا أننا شاهدناه في بعض الإطلالات الجريئة من النجمات وعارضات الأزياء، مثل إطلالة كارا ديليفين Cara Delevingne بالجمبسوت الأسود المميز، وإطلالة الشابة المتألقة زندايا Zendaya ببدلة حمراء عصرية.

وقد كان لإطلالات السهرات النصيب الأكبر من إطلالات النجمات المخملية، فجميعنا يذكر الأناقة الملكية التي ظهرت بها ليدي غاغا Lady Gaga في حفل Golden Globes، وسحرت بها الجميع، بالإضافة إلى إطلالة العارضة المتألقة مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي.

جمعنا في الصور أعلاه باقة من الإطلالات المخملية الساحرة التي ظهرت بها نجمات هوليوود هذا العام، فشاهديها واستوحي منها ما يناسبك لتستقبلي الخريف بأناقتك الكاملة.