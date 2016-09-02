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نيللي كريم من الأكثر أناقة في مهرجان البندقية السنمائي!

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الجمعة 02-09-2016 19:03

شاركت الفنانة المصرية نيللي كريم في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 73 لكن هذه المرة مشاركتها به كانت كعضوة في لجنة تحكيم المهرجان التي يترأسها المخرج الفرنسي المعروف "روبيرت جيان" وتضم نخبة من الاختصاصين من مختلف دول العالم، وبهذا تكون "نيللي كريم" أول نجمة مصرية في لجنة تحكيم مهرجان البندقية.
ولاطلالاتها في هذا الحدث الهام اختارت نيللي حتى الآن تصميمان حملا توقيع المصمم اللبناني "آنطوان القارح" Antoine Kareh. الاطلالة الأولى كانت عبارة عن بدلة مستوحاة من بدلة التوكسيدو الرجالية لكن دخلها لمسات أنثوية حيث كانت مكشوفة الأكتاف ومحددة الخصر وقد ناسبت نيلي بشكل كبير. أما الاطلالة الثانية فكانت في فستان باللون العنابي القاني أيضاً حمل توقيع القارح، وقد نسقت معه أقراط وسوار من الألماس.
وبهتين الاطلالتين نجحت نيللي كريم أن تدخل قائمة النجمات الأكثر أناقة في المهرجان.

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سيدتي