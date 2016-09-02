«الصحفيين» تفتح باب الحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي الأحد المقبل

أعلن مقرر لجنة الإسكان بمجلس نقابة الصحفيين أبو السعود محمد أنه تقرر فتح باب الحجز لمشروع الإسكان الاجتماعي للصحفيين بدءًا من يوم الأحد المقبل بمقر النقابة.

وأكد مقرر لجنة الإسكان بمجلس نقابة الصحفيين أن على الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي تسليم أوراقهم في النقابة بداية من يوم الأحد المقبل وتتضمن صورة الرقم القومي وشهادة من الجريدة، التي يعمل بها وتتضمن الدخل الذى يحصل عليه، وكذلك الرقم التأميني أو شهادة من النقابة بالبدل للصحف المتوقفة “يذكر في الشهادة أن الصحيفة متوقفة.

وأوضح أن شروط الحجز هي أن يكون سن المتقدم ما بين 21 إلى 50 سنة ولا يزيد دخل الأعزب عن 2500 جنيه والمتزوج عن 3500 جنيه، وألا يملك عقارا مسجلًا باسمه، إضافة إلى وجود قسيمة الزواج للمتزوجين وإثبات دخل الزوج أو الزوجة في حالة العمل، وقسيمة الطلاق للمنفصلين مع إثبات محل العمل أو محل الإقامة بعقد إيجار وإيصال كهرباء أو غاز أو مياه باسمه أو اسم صاحب العقار.

وأضاف أنه يتم دفع مبلغ الحجز 9125 جنيها في البريد لاستكمال إجراءات الحجز،عقب التأكد من صحة الأوراق، حيث يتم إبلاغ الحاجزين بموعد دفع المبلغ المستحق بعد التأكد من صحة الأوراق.

> ا ش أ