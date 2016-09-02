ضبط محامى هارب من قضية تزوير ومحكوم عليه بالحبس 10سنوات بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة المنشية من ضبط "أيمن .ج " - 49 سنة محام مقيم دائرة قسم سيدى جابر المحكوم عليه في القضية جنايات القسم "تزوير "غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، تم إخطار نقابة المحامين، وجارى التنفيذ عليه.

كما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة مفادها قيام " سمير. ف"- 49 سنة صاحب محل بقاله كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل السابق إتهامه فى عدد 2 قضية بيع خمور أخرهما القضية جنح قسم شرطة الرمل بعرض وبيع الخمور " بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وضُبط بالمحل عدد " 300 " زجاجة بيرة وخمور مختلفة الأنواع والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات ، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل وجاري العرض علي النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كلاً من "حسن .ا"- 45 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد " 4 " قطع لمخدر الحشيش " تزن حوالى 150 جرام - بقصد الإتجار " ومبلغ 205 جنيهاً - هاتف محمول، وضبط " كامل .س" - 49 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته طربه لمخدر الحشيش "تزن حوالى 250 جرام" و150 قرص مخدر " بقصد الإتجار " ومبلغ 100 جنيهاً سلاح أبيض " سكين " وميزان حساس.

وتحرر المحضر جنايات القسم وجاري العرض على النيابة.