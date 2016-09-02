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"الهجرة" العراقية: عودة 56529 أسرة نازحة عادة الى المناطق المحررة بالأنبار

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"الهجرة" العراقية: عودة 56529 أسرة نازحة عادة الى المناطق المحررة بالأنبار "الهجرة" العراقية: عودة 56529 أسرة نازحة عادة الى المناطق المحررة بالأنبار

>بغداد /أ ش أ/

أظهرت إحصائية لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن 56 ألفا و529 أسرة عادت إلى المناطق المحررة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى بمحافظة الأنبار.

وقال مدير فرع وزارة الهجرة بالأنبار محمد رشيد -فى تصريح صحفى اليوم

الجمعة- إن 40 ألفا و252 أسرة نازحة عادت إلى قضاء الرمادى و7 آلاف و85 أسرة عادت إلى قضاء هيت و3 آلاف و650 عادت إلى قضاء الكرمة وألفا و535 أسرة عادت إلى قضاء الرطبة وألفين و843 أسرة عادت إلى قضاء الخالدية وألفا و164 أسرة عادت إلى حديثة.

وأضاف أن عودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها المحررة مستمرة فى أقضية ونواحى الأنبار، مؤكدا أن الوزارة توفر المساعدات الضرورية للنازحين.

على صعيد متصل، وزعت وزارة الهجرة والمهحرين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى وشريكها التنفيذى منظمة العون السلامى 5 آلاف و54 حصة من المساعدات الغذائية لشهر أغسطس على الأسر النازحة فى أقضية محافظة بابل جنوبى العراق.


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