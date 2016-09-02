الأسطورة 23 - كيف أصبح رقم مايكل جوردان علامة مميزة في جميع الرياضات

لا ينبغي عليك أن تكون متابعا جيدا لكرة السلة لتعرف من هو مايكل جوردان ولو اسما فقط، فلو لم تشاهده ينثر سحره في ملعب يونايتد سنتر الخاص بفريق شيكاجو بولز الأمريكي الذي أرتدى شعاره أغلب مسيرته في عالم NBA فستعرفه بالتأكيد من فيلم الكارتون Space Jam الذي كان أحد أشهر أفلام التسعينات، أو على الأقل تردد اسمه على مسامعك مرة أو مرتين.

صاحب الرقم 23 في نظر البعض هو اللاعب الأعظم في تاريخ كرة السلة، 6 ألقاب حققها مع شيكاجو لم تكن هي السبب في تلك المنزلة، فبيل راسل أسطورة بوسطن سيلتكس حقق 11 لقبا في 13 عاما قضاها مع الفريق الأخضر.

موهبة جوردان لم تساهم فقط في تحقيق الألقاب الفردية له والجماعية لفريقه ولكنها زادت من شعبية كرة السلة الأمريكية لتصبح الرياضة الأولى في الولايات المتحدة لتصبح رأسا برأس مع كرة القدم الأمريكية وكرة القاعدة، جوردان ساهم في تسويق اللعبة شعبيا وجلب أعداد لا حصر لها من المشجعين الجدد فقط لتستمتع بمشاهدته هو، وهو فقط.

بالطبع قام فريق شيكاجو بحجب الرقم 23 بعد اعتزال جوردان، فمن أفضل منه ليرتديه مجددا؟ لكن تأثير جوردان كان أكثر من ذلك، جوردان يملك الآن فريق تشارلوت هورنتس الذي ينافس في NBA، لديه خط إنتاج رياضي خاص به يُدعى Air Jordan تابع لشركة نايكي الرائدة في مجال المستلزمات والأحذية الرياضية، وهو أيقونة كرة السلة للجيل الجديد واتخذ منه أساطير اللعبة للجيل الحالي قدوة لهم.

قصة نشأة الرقم

جوردان لم يكن الوحيد من عائلته الذي يمارس كرة السلة، فشقيقه الأكبر لاري كان يمارس اللعبة مرتديا الرقم 45، جوردان كان يرى في أخيه قدوة فصار رقمه هو المفضل بالنسبة إليه.

عندما لعب مايكل كرة السلة في المرحلة الثانوية أراد ارتداء الرقم 45 لكن لاري كان لاعبا لنفس المدرسة فاختار جوردان نصف رقم، أي 23 واستمر به منذ ذلك الحين حتى مرحلة الجامعة ودخول NBA.

إلا أن جوردان ارتدي الرقم 45 مرة واحدة بعد عودته من الاعتزال مع شيكاجو، كانت لموسم واحد تكريما لأخيه ثم عاد لرقمه الأصلي 23.

ليبرون جيمس

عندما سُأل ليبرون جيمس بعد أن هزم جولدن ستيت ووريورز أفضل فريق في تاريخ NBA في النهائيات وتُوج بلقبه الثالث عما يحفزه أجاب "حافزي؟ هذا الشبح الذي لعب لشيكاجو".

وفي مقابلة بعدها قال نجم كليفلاند كافالييرز مازحا: "يبدو أنني بحاجة لاستشارة طبيب إذ بدأت أتحدث عن الأشباح، كنت أعني في الحقيقة أن جوردان هو مصدر إلهامي، مسيرة كل منا مختلفة، ما مر به أصعب بكثير مما مررت أنا به، لكنه هو من يحركني ويدفعني للأمام، أنا أطارد تلك العظمة التي كان يملكها.

مثلما يضع أي شخص أهدافه ويحاول أن يصل إليها، فإن محاكاة ما فعله هو هدفي الشخصي.

لو تم ذكر اسمي كلما تم الحديث عن أفضل لاعب كرة سلة على الإطلاق سيكون هذا شيئا عظيما ومميزا للغاية".

ليبرون جيمس المتوج بـ3 ألقاب يعد من أفضل لاعبي كرة السلة في العقد الأخير - إن لم يكن الأفضل - ومنذ أن لعب كرة السلة بشكل احترافي وهو يرتدي الرقم 23، رقم مثله الأعلى مايكل جوردان، فقط تخلى عنه لـ4 سنوات قضاها في صفوف فريق ميامي هيت ثم عاد إليه مجددا بعودته لفريق موطنه كليفلاند.

كوبي براينت

أن تصاب بقطع في وتر أكيلس وانت في الرابعة والثلاثين فهذا في أغلب الأحيان يعني انتهاء مسيرتك الرياضية، الأمر كان مختلفا بالنسبة لكوبي براينت.

أسطورة لوس أنجلس ليكرز والذي اعتزل بنهاية الموسم الماضي، كان لديه هدفا واحدا، تحقيق اللقب السادس أسوة بمثله الأعلى مايكل جوردان، ذلك كان سببا كافيا للتغلب على الإصابة ومحاولة المنافسة من جديد في سن كان فيه للاعتزال من التألق مجددا.

اللاعب الملقب بالأفعى السوداء كان قد حقق لقبه الخامس عام 2010، وظل منذ ذلك الحين يطارد اللقب السادس وصرح بذلك في مقابلات عدة بأنه يسعى لمعادة رقم جوردان لكنه لم يفلح في النهاية في نيل ما أراد بعدما بدأت تنهكه الإصابات بداية من عام 2013.

يقول براينت: "نشأت في إيطاليا لذا تابعت كرة السلة عن طريق أفلام الفيديو، كنت أعاملها كدراستي فتعلمت عنها كل شيء، تابعت كل لاعب بدقة، وعندما عدت للولايات المتحدة ووجدت أن قامتي لن تطول عن مترين تابعت مايكل جوردان بشكل خاص لأنه كان أقرب إلى في التكوين الجسماني.

عندما بدأت اللعب بشكل احترافي تواجهنا وكنت مكلفا برقابته، ووجدت أنه منفتح بشكل كامل ليكون معلمي، ليعطيني نصائح وتفاصيل واستراتيجيات بالإضافة لطرق تدريبية غير معتادة.

لا أظن أن الناس تدرك مدى تأثيره علي سواء كان لاعبا أو معلما".

"لا ينبغي للعقبات أن تعيقك، لو واجهت جدارا لا تعطيه ظهرك وتفقد الأمل، جد طريقة لتتسلقه، تخترقه أو تعمل بجواره"

مايكل فيلبس

يعد مايكل فيلبس أسطورة في عالم السباحة، الأمريكي الحاصل على 23 ميدالية أوليمبية في 4 مشاركات انتهت في ريو هذا العام أعلن اعتزاله بنهاية الدورة مكتفيا برصيده من الميداليات الذي عادل رقما مميزا، والسبب؟ جوردان.

يقول فيلبس: "مايكل جوردان كان مصدر إلهام لي طوال مسيرتي، ما فعله لكرة السلة هو ما وددت فعله للسباحة دوما.

رقم 23 كان مميزا بسببه وسيظل كذلك للأبد، والآن، وبعد ميداليتي الأخيرة أصبح أكثر تميزا"

ديفيد بيكام

بيكام هو أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العصر الحديث، الإنجليزي المميز بالركلات الحرة الدقيقة ولاعب مانشستر يونايتد السابق اعتاد على ارتداء الرقم 7 مع الشاطين الحمر لكنه عندما انتقل لريال مدريد كان الرقم مشغولا بالفعل من أسطورة الملكي راؤول جونزاليز ليختار بيكام الرقم 23 وقتها.

يقول بيكام: "اخترت الرقم 23 بسبب مايكل جوردان.

عندما وصلت لمدريد كان 7 هو رقم راؤول، لم يكن هناك طريقة مهذبة لطلب الرقم منه ولم يكن ليقبل أن يغير رقمه من الأساس.

رقم 23 كان متاحا، وقد كنت دوما مشجعا ومتابعا لمايكل جوردان وأحببته كلاعب وكشخص، كل ما كان يمثله، كل ما فعله في مسيرته، الأمر لم يتطلب مني تفكيرا.

حينما انتقلت للوس أنجلس جالاكسي وددت الحفاظ على الرقم الذي نجحت به في ريال مدريد وبالطبع بسبب جوردان"

"أسلوبي هو: إذا دفعتني نحو شيء تظنه نقطة ضعفي فسأحول نقطة الضعف تلك إلى نقطة قوة لصالحي"

نيمار

النجم البرازيلي الصاعد هو أحد أبرز النجوم الشابة على الساحة الكروية، قائد المنتخب البرازيلي ومهاجم برشلونة لديه قصة مع أسطورة السلة الأمريكية.

الثنائي من الوجوه الدعائية لشركة نايكي، وقبل بداية كوبا أمريكا لهذا العام قامت الشركة كعادتها بطرح أحذية جديدة لنيمار لكن الغريب هذه المرة كان تزيينها بالرقم 23 وليس 10 فقط، والسبب؟ جوردان.

يقول نيمار: "مايكل جوردان كان مثالا للرياضي العظيم، كان منافسا ومقاتلا مدهشا.

لطالما أحببته وأعجبت به لذا فالتعاون معه ووضع رقمه وعلامته على حذائي يعني الكثير لي"

"يوما ما قد تجدني ألعب كرة السلة بعمر 50 عاما، لا داعي للسخرية، لا تقل أن شيئا لن يحدث أبدا، لأن الحدود كما هو الخوف، مجرد أوهام".