"تموين الإسكندرية" يضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بدوائر أقسام المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمود.س"، 24 سنة صاحب مصنع بسطرمة لحيازته عدد "138" كجم من اللحوم المجمده المستورده محلول من التجميد وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"أحمد.ع "- 45 سنة صاحب محل لبيع اللحوم لحيازته وعرضه للبيع عدد "38" كجم من القلوب المجمده المستورده بها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط كل من "إسلام. م" - 32 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "3024" عبوة شوكولاتة منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و" حسن.ا " – 57 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "4900" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.