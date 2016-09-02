أغرب الزيوت التي تحتاجها بشرتك

توجد الكثير من الزيوت الطبيعية التي قد تفيد البشرة، وقد لا تفيدها. وهناك الكثير من الزيوت الشهيرة وأخرى من الزيوت النادرة، فهل فكّرت من قبل في التعرّف إلى بعض هذه الزيوت النادرة؟

تتميز زيوت الطبيعة النادرة بقدرتها الفريدة على تغذية بشرتك وإضافة الحيوية والإشراق إليها، فهل تريدين التعرف إلى بعضها؟ إليك التفاصيل في ما يلي:

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1.زيت المارولا: مستخرج من شجرة المارولا النادرة، وهو زيت مرطّب وغنيّ بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب البشرة. ويتميّز هذا الزيت بأنه مناسب للبشرة الدهنية؛ لأنه سهل الامتصاص، ولا يترك البشرة دهنية الملمس على الإطلاق، فلن تشعري بأنه دهنيّ على بشرتك أبداً.

2.زيت شجرة الشاي: هو من أفضل الزيوت التي تقتل البكتيريا التي تسبب الحبوب، كما أنه رائع في علاج التهابات البشرة، بالإضافة إلى أنه مناسب للبشرة الحساسة.

3.زيت الأركان: يسمّى أيضاً زيت الذهب السائل؛ لأنه غني بالموادّ المضادة للأكسدة، التي تسمّى بوليفينول، وتساعد على تأخير شيخوخة البشرة، كما أنه غني بالأحماض الدهنية والأوميغا3 التي تعزز إنتاج الكولاجين؛ لذا يتميز هذا الزيت بملاءمته الشديدة للبشرة الجافة.

4.زيت البابونج والنعناع: هما من الزيوت المهدئة للبشرة، إذ يساعدان على تقليل احمرار وتهيّج البشرة، كما أنّ لهما خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تطهير البشرة.

5.زيت ثمر الورد: هو من الزيوت الغنية بفيتامين (أ)، كما أنه يستخدم في الكثير من منتجات العناية بالبشرة، لأنه يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين الذي يساعد في علاج حب الشباب ومكافحة شيخوخة البشرة.

6.زيت إكليل الجبل: هو من الزيوت المغذية للشعر والحواجب، كما أنّه يقلّل من تساقط الشعر ويعمل على زيادة نموه.