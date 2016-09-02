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القوات التركية تطلق النار على متظاهرين في مدينة «كوباني» السورية

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القوات التركية تطلق النار على متظاهرين في مدينة «كوباني» السورية القوات التركية تطلق النار على متظاهرين في مدينة «كوباني» السورية

أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن القوات التركية لا تزال مستمرة في استهداف المحتجين من أبناء مدينة عين العرب «كوباني»، الواقعة على الشريط الحدودي، ما أسفر عن إصابة وجرح أكثر من 30 شخصًا من بينهم نساء.

ونقل المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، عن مصادر أهلية أن القوات التركية استهدفت المحتجين على مباشرتها بأعمال حفر ورفع سواتر وبناء جدار عازل على الحدود من جهة المدينة، بالطلقات النارية والقنابل المسيلة للدموع، وبالمياه، ولا يزال المحتجون متواجدين على الحدود السورية التركية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن في الـ 27 من شهر أغسطس الماضي، شهدت المدينة مظاهرة من قبل أهالي المدينة، حيث توجهت المظاهرة نحو حدود المدينة مع تركيا، ومعبر مرشد بينار الواصل بين المدينة وتركيا، رداً على قيام آليات تركية بالتوغل داخل الجانب السوري من الحدود، وقيامها برفع سواتر ترابية وتنفيذ عمليات حفر.

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