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برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن أزمة لبن الأطفال

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برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن أزمة لبن الأطفال برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن أزمة لبن الأطفال

 

النائب علاء والي، عضو مجلس الشعب

تقدم النائب علاء والي، عضو مجلس الشعب، اليوم الجمعة، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجه للدكتور أحمد عماد وزير الصحة بشأن النقص الشديد فى لبن الأطفال، مما أدى إلى نشوب أزمة صباح أمس الخميس وواجهت خلالها أمهات الأطفال معاناة شديدة وصعوبة فى صرف دعم أطفالهم أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية ومنافذها والتي رفضت صرف لبن الأطفال من أى منفذ من منافذها طبقًا لسياسة وزارة الصحة الغامضة.

وقال “والي” إنه سبق أن حذر من نقص لبن الأطفال ووجه سؤال لوزير الصحة فى مارس الماضى عن أسباب النقص الشديد فى لبن الأطفال المدعم ولم يتم الرد عليه حتى الآن، والآن تفاقمت هذه الأزمة وواجهت وزارة الصحة أمهات الأطفال بمنظومة لا يعلمون عنها شيئًا وهى منظومة الصرف بالكروت الذكية ومنعت شركة الأدوية ومنافذها  أن تصرف لبن الأطفال وتركت الأمهات يعانون أمام المنافذ، فى حين أنه تم اكتشاف أن مركز أغاخان التابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية يبيع اللبن المدعم لمحال الحلويات، وتم على الفور إخلاء المركز، مما أدى لتجمهر عدد من الأهالى حول المركز للحصول على اللبن.

وأشاد البرلمانى بالمواقف الوطنية المشرفة لقواتنا المسلحة صاحبة حل الأزمات والتى بمجرد علمها بالأزمة سارعت على الفور بضخ 30 مليون علبة لبن للأطفال بالصيدليات بأسعار 30 جنيهًا للعبوة بدلًا من 60 جنيهًا وساندت وزارة  الصحة فى حل الأزمة.

وأكد “والي” أن هناك أزمة كبيرة فى ألبان الأطفال وعلى سرعة حلها وتخفيف العبء عن الأمهات، وتشديد الرقابة على منظومة الصرف بالكامل لكي يصل الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة ويسر.

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أونا

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