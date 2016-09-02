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وصول 5 آلاف طن بوتاجاز إلى ميناء الزيتيات

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وصول 5 آلاف طن بوتاجاز إلى ميناء الزيتيات وصول 5 آلاف طن بوتاجاز إلى ميناء الزيتيات

 

ارشيفية- ميناء الزيتيات

مراسل«ONA»:

أكد ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات، استقبل اليوم الجمعة، الناقلة جاز برايد وعلى متنها 5000 طن بوتاجاز .

وأضاف المتحدث الاعلامى فى بيان صحفي، أن ميناء سفاجا شهد بالأمس مغادرة السفينة وادى طيبة بعد الانتهاء من تفريغ 63 الف طن قمح روسى.
> وعلى صعيد آخر غادر ميناء سفاجا اليوم 86 راكب و86 شاحنة على متن العبارة بوسيدون، كما استقبل الميناء اليوم العبارة مسرة وعلى متنها 332 راكب و38 سيارة و15 شاحنة وكذلك العبارة الرياض وعلى متنها 499 راكب و 112 سيارة.

وأشار البيان إلى أنه غادر ميناء سفاجا أمس العبارة مسرة وعلى متنها 979 راكب و22 سيارة و13 تريلا، وكذا غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 1172 راكب و23 سيارة و1 تريلا، كما غادرت العبارة امانة وعلى متنها 1253 راكب و46 سيارة و3 تريلا، كما غادرت السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 59 تريلا.

ولفت إلى أن ميناء الغردقة شهد اليوم مغادرة 1009 راكب إلى ميناء ضبا السعودى على متن العبارة القاهرة، كما غادر الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 1165 راكب و5 سيارة متجهة إلى ميناء ضبا السعودى.

وغادر ميناء نويبع 254 حاج و6 باص على متن العبارة كوين نفرتيتى، كما غادر الميناء أمس 2958 حاج و74 باص حج وشهد الميناء استقبال 572 راكب و13 سيارة و3 باص جيت، على متن العبارة كوين نفرتيتى وكذا استقبال العبارة سينا وعلى متنها 569 راكب و2 سيارة و45 شاحنة.

وعلى صعيد آخر، استقبل الميناء أمس الخميس، العبارة سينا وعلى متنها 389 راكب و3 سيارة، وكذا العبارة برنسيسة وعلى متنها 98 راكب و6 سيارة.

 

 

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