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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالخرطوش والشوم بين عائلتين فى الفيوم

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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالخرطوش والشوم بين عائلتين فى الفيوم إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالخرطوش والشوم بين عائلتين فى الفيوم

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتي”رضوان”، و”أحمد رجب”، بقرية الزملوطى، بمركز الفيوم، استخدم فيها الشوم والعصى،وفرد خرطوش، وأسفرت عن اصابة 4 وذلك بسبب خلافات عائلية، بين العائلتين، وتمنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، للعلاج.

كان اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة استخدم فيها الشوم والعصى، ووقوع جرحى من العائلتين، بقرية الزملوطى، وانتقلت قوات الشرطة، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين عائلة رضوان، وتضم سيد. ر -55 سنة فلاح، مصاب بكسر بالساق اليمنى، ورجب . س 30 سنة، مبيض محارة، مصاب بجرح قطعى بالرأس،ورمضان . س-33 سنة، مبيض محارة، وتم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش، “طرف أول”،وعائلة أحمد رجب، وتضم كل من أحمد . س 45 سنة صاحب مخبز، مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيسر وجمعة . س 54 سنة سائق ومرزوق . س -35 سنة مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر “طرف ثان”، وجميعهم من قرية الزملوطى، بمركز الفيوم.

وأكدت التحريات، أن المشاجرة وقعت بين الجانبين، بسبب وجود خلافات بينهم بسبب الميراث، حيث تعدوا على بعضهم البعض بالعصى والشوم، وأطلق الأخير من الطرف الأول، أعيرة نارية، أصاب الأول من الطرف الثانى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وقيد برقم 6429 لسنة 2016 م، إدارى مركز شرطة الفيوم،وأخطرت النيابة للتحقيق.

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