مشروب البصل والماء المالح أهم العلاجات الطبيعية لالتهاب الحلق

يحدث التهاب الحلق عند حدوث مشكلة فى البلع وحمى وصداع وألم فى العظام والعضلات، وكلها مؤشرات على ضعف جهاز المناعة، وتؤكد الدراسات أن التهاب الحلق يزيد فترة الشتاء خاصة أثناء النهار وفقاً لما ذكره موقع New Health Advisor.

وعند الإصابة بالتهاب الحلق ينصح بالإكثار من استخدام بعض المشروبات فى الغرغرة التى تساعد على التخلص من هذا الالتهاب ومن أهم هذه المشروبات:

1- الماء المالح

واحد من أهم العلاجات القديمة التى تساعد على التخلص من التهاب الحلق وينصح الأطباء باستخدام الغرغرة من زجاجة من الماء حجمها 200 مليمترات بها ملعقة كبيرة ونصف من الملح من مرتين إلى 3 مرات فى اليوم فهذا سيخفف آلام التهاب الحلق بشكل كبير.

2- الثوم

وهو مضاد حيوى طبيعى ويدمر البكتيريا والفيروسات والفطريات ويقول الأطباء إن فور الشعور بوخز فى الحلق يجب تناول من 3 إلى 4 حبات من الثوم، يمكن تحضيره بطريقة مختلفة من خلال كوب من الماء المغلى المبرد ووضع بعض فصوص الثوم المهروس فيه والغرغرة به مع عدة مرات يوميا.

3- مشروب البصل

له أثر سحرى على قتل التهاب الحلق، فينصح الأطباء وضع شرائح من البصل والليمون فى كوب مغلى مع إضافة معلقة من العسل، وترك هذا المشروب فى مكان بارد وشرب قليل منه كل ساعة.