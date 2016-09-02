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ضبط أدوات علاج أسنان بقيمة 150 ألف جنيه في مطار القاهرة

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ضبط أدوات علاج أسنان بقيمة 150 ألف جنيه في مطار القاهرة ضبط أدوات علاج أسنان بقيمة 150 ألف جنيه في مطار القاهرة

أرشيفية

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط راكب مصري  قادمًا من أبو ظبي على رحلة الخطوط القطرية، بحوزته كميات كبيرة من أدوات علاج الاسنان بقيمة 150 ألف جنيه.

صرحت مصادر جمركية أنه اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من أبو ظبي، اشتبه محمد أبو الليل مفتش الجمارك فى أحد ركاب الرحلة ، وبالعرض على طارق سعيد مدير الجمرك أمر بتفتيش الراكب  بواسطة محمود عبد الرؤوف، حيث عثر بحوزته على مستلزمات علاج الأسنان 2000 إبر حشو أسنان و5000 حقنة بقيمة 150 الف جنيه.

بالعرض علي  أحمد عشري مدير الإدارة أمر بتحرير محضر جمركي للراكب.

 

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