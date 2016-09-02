جوارديولا يستبعد يايا توريه من قائمة سيتي لدوري الأبطال

استبعد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يايا توريه من قائمة فريقه التي سوف تشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

ويلعب مانشستر سيتي في المجموعة الثالثة بجوار كل من برشلونة وبروسيا مونشنجلادباخ وسيلتيك.

ومنذ بداية الموسم الجاري لم يستعن جوارديولا باللاعب الإيفواري الذي كان سببا رئيسيا في رحيله في وقت سابق عن برشلونة حينما كان مدربا للفريق الكتالوني آنذاك.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: كلاوديو برافو- ويلي كاباييرو

في الدفاع: باكاري سانيا- فينسنت كومباني- بابلو زاباليتا- ألكسندرلا كولاروف- جايل كليتشي- جون ستونز- نيكولاس أوتاميندي

في الوسط: فيرناندو- رحيم سترلينج- إلكاي جوندوجان- خيسوس نافاس- كيفن دي بروين- فابيان ديلف- ليروي ساني- ديفيد سيلفا- فيرناندينيو

في الهجوم: سيرجيو أجويرو- نوليتو- كيليتشي إيهيناتشو