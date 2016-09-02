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«طرق دبي» تتلقى 4077 فكرة تطويرية

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«طرق دبي» تتلقى 4077 فكرة تطويرية «طرق دبي» تتلقى 4077 فكرة تطويرية

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن عدد الأفكار التي تلقتها منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) مبادرة مجلس محمد بن راشد الذكي وحتى الآن 4077 فكرة وملاحظة تطويرية، منها 3478 فكرة و 599 ملاحظة تطويرية..

وأنه تم معالجة 4040 حالة بإغلاق 3447 فكرة و 593 ملاحظة، بواقع 4 أيام عمل مقابل 10 أيام عمل والمستهدف من قِبل المجلس التنفيذي، حيث تم خلالها تصنيف الأفكار المقبولة والملاحظات التطويرية القابلة للتطبيق.

متابعة

وأكد أحمد محبوب، مدير إدارة خدمة المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، أن الهيئة تتابع باهتمام كبير كل الأفكار والملاحظات التطويرية التي تتلقاها منذ إطلاق مبادرة مجلس محمد بن راشد الذكي، وذلك لإسعاد الناس وهي الغاية الثالثة في منظومة الغايات الاستراتيجية الثمانية للهيئة، والمواكبة لتوجهات حكومتنا الرشيدة..

وأن انخفاض معدل إغلاق الأفكار والملاحظات من 10 أيام عمل كما اعتمدها المجلس التنفيذي إلى 4 أيام عمل، يؤكد حرص الهيئة من خلال فريقها الداخلي على الإسراع في متابعة كل ما يرد من مجلس محمد بن راشد الذكي..

وأضاف: «إن الهيئة تتابع جميع الأفكار والملاحظات التي ترد عبر المجلس، ويقوم فريق العمل بدراسة جميع الأفكار الابتكارية والملاحظات التطويرية التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين».

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